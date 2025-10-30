Haberler

Öğrenciler Huzurevi Sakinleriyle Gönüllülük Etkinliği Düzenledi

Öğrenciler Huzurevi Sakinleriyle Gönüllülük Etkinliği Düzenledi
Güncelleme:
Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan MYO öğrencileri, Aile Yılı dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenledi. Etkinlikte müzik ve şiir dinletisi, anlamlı sözlerin paylaşımı ve bocce maçı yapıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, "Gönüllülük Çalışmaları" dersi kapsamında, Aile Yılı dolayısıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenledi.

Dersin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Okan Ertosluk rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi'ni ziyaret etti. Toplam 13 öğrencinin katıldığı etkinlik; gönüllülük ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek, nesiller arası sevgi ve dayanışma ortamı oluşturmak, huzurevi sakinlerinin sosyal etkileşim, moral ve aidiyet duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Program kapsamında öğrenciler tarafından müzik ve şiir etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğin devamında, üzerinde özlü sözlerin yer aldığı kağıtlar huzurevi sakinlerine kura yöntemiyle dağıtılarak, katılımcıların seçtikleri sözleri okuyup duygu ve düşüncelerini paylaşmaları sağlandı. Gün, huzurevi sakinlerinden oluşan takımla öğrenciler arasında gerçekleştirilen bocce maçıyla sona erdi. - AYDIN

