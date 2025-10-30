Öğrenciler Huzurevi Sakinleriyle Gönüllülük Etkinliği Düzenledi

Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, "Gönüllülük Çalışmaları" dersi kapsamında, Aile Yılı dolayısıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenledi.

Dersin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Okan Ertosluk rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi'ni ziyaret etti. Toplam 13 öğrencinin katıldığı etkinlik; gönüllülük ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek, nesiller arası sevgi ve dayanışma ortamı oluşturmak, huzurevi sakinlerinin sosyal etkileşim, moral ve aidiyet duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Program kapsamında öğrenciler tarafından müzik ve şiir etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğin devamında, üzerinde özlü sözlerin yer aldığı kağıtlar huzurevi sakinlerine kura yöntemiyle dağıtılarak, katılımcıların seçtikleri sözleri okuyup duygu ve düşüncelerini paylaşmaları sağlandı. Gün, huzurevi sakinlerinden oluşan takımla öğrenciler arasında gerçekleştirilen bocce maçıyla sona erdi.