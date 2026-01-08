Haberler

Öğrenciler camilerin tarihini yerinde öğreniyor

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde Behiye Hanım Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, 'Şehirlerin Kalbi Camilerimiz' temalı ziyarette Hacı Ahmet Özbaş Camii'ni ziyaret etti. Öğrenciler, camilerin tarihi ve işlevleri hakkında bilgi edindi ve namazın önemi üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yürütülen 'Şehirlerin Kalbi Camilerimiz' temalı ziyaretler kapsamında, Behiye Hanım Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri Hacı Ahmet Özbaş Camii'ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen programda öğrenciler, camilerin tarihi yapısı, bölümleri ve işlevleri hakkında bilgi edinirken, ibadetin günlük hayattaki yeri ve önemi konusunda da farkındalık kazandı. Ziyaret kapsamında İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Ali Ocak tarafından öğrencilere namazın önemi anlatıldı. Sohbetin ardından öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtlandı. Programın devamında Hacı Ahmet Özbaş Camii Müezzin Kayyımı Murat Yenikeçeci tarafından örnek bir namaz kılınarak, cami adabı, caminin bölümleri ve kullanım alanları hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Öğrenciler, mihrap, minber, kürsü ve caminin diğer bölümlerini yerinde inceleme imkanı buldu.

Program sonunda katılım sağlayan öğrenci ve öğretmenlere Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait kitap ve dergiler başta olmak üzere çeşitli hediyeler takdim edilirken, ikramlarda da bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
