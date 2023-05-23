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Öğrenciler, Esenyurt Belediyesi'nin Modern Hayvan Bakımevi'ni ziyaretti

Öğrenciler, Esenyurt Belediyesi'nin Modern Hayvan Bakımevi'ni ziyaretti

Yerel Haberler

LGS sınavına girecek öğrenciler, sınav öncesi Esenyurt Belediyesi'nin Modern Hayvan Bakımevi'ni ziyaret ederek, hayvanları sevdi.

Lgs sınavına girecek öğrenciler, sınav öncesi Esenyurt Belediyesi'nin Modern Hayvan Bakımevi'ni ziyaret ederek, hayvanları sevdi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler, Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi'nde can dostlarımızla buluştu. Sınav öncesi barınağı ziyaret eden çocuklar, hem hayvanları sevdi hem de onlara mama yardımında bulundu. Veteriner hekimlerin çocuklara hayvan sağlığı hakkında bilgilendirmeler yaptığı buluşmada öğrenciler, hayvanlarla keyifli bir gün geçirerek sınav stresini attı.

"Barınakta vakit geçirmek çok güzeldi"

Barınak ziyaretinden memnun kaldığını söyleyen Ecrin Naz Ürdü, "Çeşitli hayvanların bulunduğu barınakta vakit geçirmek çok güzeldi. Ayrıca buradaki görevliler bize yapılan çalışmalar hakkında bilgiler de verdiler. Buraya gelip minik dostlarımızı sevdik ve onlara mama verdik. Bizi buradaki hayvanlarla buluşturan Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esenyurt Belediyesi LGS Yerel Haberler

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