Dünya Mühendisler Günü'nde Kütahya OSB'ye anlamlı ziyaret

Dünya Mühendisler Günü dolayısıyla TOBB Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, otomasyon alan şefi, öğretmenleri ve Okul Müdürü Ali Kesgin ile birlikte Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Öğrenciler, ziyarette Bölge Müdürü Tunahan Ergin ile bir araya geldi. Bölge Müdürü Tunahan Ergin, mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek, "Böylesine seçkin ve donanımlı bir okulda öğrenim görmek büyük bir ayrıcalık. Sizleri ileride güzel bir gelecek bekliyor. Gösterdiğiniz çaba ve disiplin, mezun olduktan sonra da başarınızın temelini oluşturacak. Mühendislik; üretmenin, araştırmanın ve çözüm geliştirmenin yoludur. Bu yolda emin adımlarla ilerliyorsunuz" dedi.

Öğrenciler, ziyaretin anısına Bölge Müdürü Tunahan Ergin'e küçük bir hediye takdim etti. Okul Müdürü Ali Kesgin ise Kütahya OSB'ye misafirperverlikleri ve eğitime sundukları destekten dolayı teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA