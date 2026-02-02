Şaphane'de 'Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz' programında öğrencilere ödül

Şaphane İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz" etkinliğine katılan öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Merkez Kocaseyfullah Camii'nde düzenlenen programda, İlçe Kaymakamı Davut Boztaş ve İlçe Müftüsü Yasin Kara, çocukların milli ve manevi değerleri kazanmasının önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Öğrencileri tebrik eden Kaymakam Davut Boztaş, bu tür etkinliklerin çocukların milli ve manevi değerlerle buluşması ve bu değerlerin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Konuşmaların ardından öğrenciler ezberledikleri dua ve sureleri okudu.

Program, yapılan duanın ardından dereceye giren öğrenciler ile etkinliğe katılan tüm çocuklara hediyelerinin verilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA