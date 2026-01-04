Öğrenci ve velileri sınav heyecanı sardı

İkinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte LGS ve YKS sınavına girecek öğrenciler, özel eğitim kurumlarını bursluluk sınavlarında kendilerini test ederken, velilerde okul bahçesi ve kantininde onların heyecanına ortak oluyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki özel okul, kolej veya eğitim kampüsleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için bursluluk sınavlarına ocak ayı itibariyle başladı. Yeni yılın ilk hafta sonu itibariyle farklı kendi okullarının haricinde başka okullarda da sınava girmeni heyecanını yaşayan öğrencilere, veliler de bahçe ve kantinde ortak oldu. Kimi ailelerin çocuklarının bu sınavlara girmesinde bir fayda olmayacağını ve zaman kaybı olduğunu düşünse de, eğitimciler ise tam tersini düşünüyor.

Öğrencinin başka bir ilçede, başka bir sınıfta, başka öğretmen ve öğrencilerle sınava girmesinin onun ileride, LGS veya üniversite sınavı için bir tecrübe olacağını aktaran öğretmenler, bu deneyimi okulu kazanmak için değil, öğrenciyi ileride gireceği LGS ve YKS için önemli olduğunu söyledi.

Oğlunu sınava getirdiğini belirten veli, "Bu sınavlar bizim çocuklarımızın yaşları küçük olsa da ileride gireceği LGS ve YKS sınavı için bir tecrübe oluyor. Bunların adım adım ilerlediğini görüyoruz. Ayrıca bu tecrübenin yanı sıra, okul ile de bir tecrübe edinmiş oluyoruz" dedi.

Altınşehir Okulları Ortaokul Müdürü Derya Erbaş ve Lise Müdürü Tengiz Kuş ise, "Öğrenciler ve veliler aynı heyecanı yaşıyor. Belki ilk defa böyle bir sınava giriyorlar. Bunlar LGS'nin ve YKS'nin provası sayılabilir. Bizim tavsiyemiz, öğrencilerin bu deneyimi yaşamalarının çok önemlidir. Çünkü farklı çocuklar, farklı sınıflarda yaşıtlarıyla bir araya geliyorlar" dedi. - BURSA