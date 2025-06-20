Öğrenciden Duyarlılık Örneği: Karnede Filistin Mesajı

Öğrenciden Duyarlılık Örneği: Karnede Filistin Mesajı
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Gümüşhane'deki Aysın Rafet Ataç İlkokulu öğrencisi Ömer Tuğra Akbağ, karne gününde giydiği tişörtle Gazze'deki çocukların acısını hatırlattı. 'Ben sınıfı geçtim, insanlık sınıfta kaldı' yazılı tişörtüyle pek çok gencin dikkatini çekti.

Gümüşhane Aysın Rafet Ataç İlkokulu 3-D sınıfı öğrencisi Ömer Tuğra Akbağ, karne gününde Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek için anlamlı bir mesaj verdi.

Bugün tüm yurtta karne sevinci yaşanırken Gümüşhane'de bir ilkokul öğrencisi duyarlılığıyla takdir topladı. Aysın Rafet Ataç İlkokulu 3-D sınıfı öğrencisi Ömer Tuğra Akbağ, karne törenine Gazze'de yaşanan dramı hatırlatan bir tişörtle katıldı.

Karne heyecanının yaşandığı bu özel günde Ömer Tuğra'nın tişörtünde yer alan "Ben sınıfı geçtim, insanlık sınıfta kaldı" ve "Hanzala karnesini alamadı" mesajları, sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve veliler tarafından büyük takdir topladı.

Küçük yaşına rağmen büyük bir duyarlılık örneği gösteren minik öğrenci, giydiği özel tasarımlı tişörtle Gazze'deki çocukların acısını sessiz kalmayan bir vicdan olarak dile getirdi.

Ömer Tuğra'nın bu anlamlı hareketi çocukların dünyanın dört bir yanındaki acılara ne kadar duyarlı olabildiğinin çarpıcı bir göstergesi olurken, "Gazze'deki kardeşlerimin yaşadığı acıyı hissettim. Karne sevincimi paylaşırken onların acılarını unutmamak için bu tişörtü giydim. İnsanlık bu zulme sessiz kalmasın" ifadelerini kullandı.

"Ömer gibi öğrencilerle gurur duyuyoruz"

Sınıf öğretmeni Önder Oğur ise öğrencisinin bu duyarlılığı karşısında oldukça duygulandığını belirtti. Öğrencisinin davranışının toplum için örnek olduğunu ifade eden Oğur, "Ömer gibi yüreği kocaman, empati duygusu gelişmiş çocuklarımızla topluma örnek bireyler yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim sadece bilgi değil, aynı zamanda yüreklere dokunmaktır. Ömer bunu bize bir kez daha gösterdi" dedi.

Filistin bayrağı, Türk bayrağı ve Hanzala figürlerinin yer aldığı tişört, minik bir kalpten yükselen evrensel vicdan çağrısının simgesi oldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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