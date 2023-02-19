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Öğrenci ve öğretmenlerin ürettikleri sobalar deprem bölgesine gönderildi

Yerel Haberler

Öğrenci ve öğretmenlerin ürettikleri sobalar deprem bölgesine gönderildi

Bilecik'te öğrenci ve öğretmenlerin birlikte ürettiği sobalar, deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Bilecik'te öğrenci ve öğretmenlerin birlikte ürettiği sobalar, deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Bilecik'te bulunan mesleki ve teknik anadolu liselerinde makine ressamı ve tasarım teknolojisi öğretmenlerinin tasarladığı, ticaret-sanayi odalarının ve sanayi kuruluşlarının malzeme desteğiyle, okul yöneticilerinin gözetiminde kısa bir sürede; konteyner tipi, çadır içi ve çadır dışı olmak üzere üç farklı konsepte sobalar üretilerek deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Eğitim camiamız Milli Eğitim AKUB Ekibi, jeneratörler, kıyafet dikimleri, öğretmenevi barınma, mobil mutfak, ekmek üretimi ile deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştılar. Son olarak konteyner ve çadır tipi muhtelif soba tasarlayıp ürettiler. Soba yanında ekipmanları ve yakacaklardan oluşan tır yola dualarla çıktı. Zor zamanlarda devlet teşkilatınızın etkili neferleri olan eğitimciler olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarımızı birlikte sarmaya yoğun gayret ediyoruz" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Haberler

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