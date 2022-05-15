Odunpazarı'nda 19 Mayıs Spor Şenliği, Voleybol Turnuvası ile Devam Ediyor - Haberler

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) -

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Spor Şenliği, İspinoz Ulusal Karma Voleybol Turnuvası ile devam etti. Mehmet Terzi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Tavşanlı, Uşak, Afyon, Eskişehir ve Akşehir'den 65 sporcu katıldı. Turnuvanın açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Gençleri seviyoruz. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Spor Şenliği, İspinoz Ulusal Karma Voleybol Turnuvası ile devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliğiyle düzenlenen turnuvada Tavşanlı, Uşak, Afyon, Eskişehir ve Akşehir'den sporcular bulunuyor.

"SİZLERİ SEVİYORUZ"

Turnuvanın açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tanzer Boğan, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi Kolaylaştırıcı Yardımcısı Anıl Yılmaz katıldı. Turnuvanın açılışında konuşan Odupazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi. ÇYDD ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Kurt, gençlerin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunun altını çizdi. "Sizleri seviyoruz" diyen Başkan Kurt, gençler için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Açılış töreninde Başkan Kurt'un yanı sıra Akmen, Boğan ve Yılmaz da birer konuşma yaptı. Müsabakalara katılan gençlere başarılar dileyen Akmen, Boğan ve Yılmaz, gençlere verdiği destek için de Başkan Kurt'a teşekkür etti. 2 gün sürecek olan müsabakalarda çoğu ÇYDD üyesi olan 65 sporcu ter dökecek. Müsabaka sonunda sporculara, katılımcı belgesi ile kupa takdim edilecek.