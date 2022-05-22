Odunpazarı Belediyesi Tarafından Düzenlenen 'Atatürk Kupası U-13 Futbol Turnuvası' Tamamlandı

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "19 Mayıs Spor Şenliği", Futbol Turnuvası ile devam etti. Eskişehirspor iş birliği ile düzenlenen Atatürk Kupası U-13 Futbol Turnuvası, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapıldı.

Eskişehirspor, Odunpazarı SK, Konyaspor, Ankaragücü, Bursaspor ve Gençlerbirliği U-13 takımlarının mücadele ettiği turnuvaya 150 sporcu katıldı. Turnuvanın başlangıç törenine katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, turnuvaya katılan sporcularla yakından ilgilendi. Sporculara başarılar dileyen Başkan Kurt, veli ve antrenörlere teşekkür etti.

"SİZ CENTİLMENCE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİN; DENEYİM KAZANIN"

Ankaragücü'nü 1. Lige çıktığı için tebrik eden Başkan Kurt, "Spor kardeşlik demek. Bu hafta gençlik haftası. Atatürk'ün en büyük bayram diye gençlere emanet ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapmış olduğumuz turnuvalarla yaklaşık 15 gündür sporun içindeyiz. Hem salonlarda hem sahalarda gençlerle beraberiz. Bugün de futbolcu kardeşlerimizle birlikte olmak istedik. Hepinize başarılar diliyorum. Önemli olan katılmak. Galibiyet, işin ayrı tarafı. Siz centilmence mücadele etmeye devam edin; deneyim kazanın. Başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvanın açılış töreninin ardından maçlar başladı. Eskişehirspor, Odunpazarı SK, Konyaspor, Ankaragücü, Bursaspor ve Gençlerbirliği U-13 takımlarının kıyasıya mücadele ettiği turnuvada kazanan dostluk oldu. Turnuva sonunda kapanış töreni yapıldı. Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı törende, turnuvaya katılan takımlara hatıra kupası ve katılım belgesi takdim edildi.