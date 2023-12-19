Odunpazarı Belediyesi'nden Sosyal Yardımlarda Değişiklik

Odunpazarı Belediyesi, Halk Market projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz yardım sağlamaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışının öne çıktığı Odunpazarı'nda sosyal yardımların şekli de değişti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un göreve geldikten sonra 2015 yılı 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'nde açtığı Halk Market hizmeti devam ederken, sosyal belediyeciliğin öne çıktığı Odunpazarı'nda sosyal yardımların şekli de değişti.

Odunpazarı Belediyesi, 2015 yılında 'Halk Market' projesini hayata geçirerek kapılarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara açtı. Paranın kredi kartının geçmediği markette Halk Kart'ı bulunan ihtiyaç sahipleri gıdadan temizlik malzemesine, ayakkabı ve kıyafete kadar istediklerini ücretsiz olarak alabiliyor. Halk Market'ten bugüne kadar her ay yaklaşık 6 bin hane faydalanırken, sadece 2023 yılı içinde Halk Market'ten her ay yaklaşık bin hane alışveriş yaptı ve tam 12 bin farklı alışveriş oldu. Yüzde 60'ı belediye öz kaynağı, yüzde 40'ı bağışçılar aracılığıyla temin edilen gıda, temizlik, giyim, kırtasiye malzemeleri, Halk Market'te niteliklerine uygun koşullarda depolanıyor. Halk Market'ten ayrıca 2022-2023 yılları arasında 750 aile yazlı- kışlık kıyafet alışverişi yaptı. 120 farklı kalemde gıda ürünü ve 40 farklı kalemde temizlik ürünü, marketteki raflarda alıcısını beklerken, Halk Market'te ihtiyaç sahibine reyonlar arasında dolaşıp, gönlünce alışverişi yapmak kalıyor.

Çocukların çantası birlikte dolduruldu

Halk Market, eğitim masraflarının belini büktüğü velilere de destek oldu. Yeni eğitim ve öğretim yılına başlamadan yaklaşık 800 çocuğun ve ailesinin yüzünü güldürdü. 'Okul Çantamı Birlikte Dolduralım' sloganıyla kampanya düzenleyen Halk Market, ihtiyaç sahibi çocuklara çantadan, boya kalemine kırtasiye ihtiyaçlarını ulaştırdı.

Esnaf, direnişteki işçi ve cezaevindeki kadın da yararlandı

Halk Market, salgın tedbirleri nedeniyle aylarca dükkanını açamayan esnafın da imdadına yetişti. Pandemi döneminde 13 farklı esnaf odası ile anlaşan Halk Market, yaklaşık 2 bin farklı esnafa 'Esnaf Kart' çıkarttı. Bu dönemde Esnaf Kart ile yaklaşık 5 bin alışveriş yapıldı. Halk Market, darda kalana yardım eli uzattı. 2022-2023 yılları arasında Ramazan ayında bin 200 farklı haneye Ramazan Kolisi ulaştırıldı. 2022 yılında sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve direnişe geçen Yasin Çakır Un Fabrikası ile Atışkan Alçı Fabrikası işçilerine, Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin ihtiyaç sahibi öğrencilerine, cezaevinde olan kadınlara yardım eli uzattı.

"En iyi sosyal proje"

Bir yandan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Halk Market, diğer yandan da marketteki ürünleri yerli esnaftan alınarak esnafı destekledi. Halk Market, Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği (SODEM) tarafından 2018 yılında yapılan yarışmada 'En iyi Sosyal Proje' olarak seçildi.

"Halk Market ile insanların onurunu kırmadan onlara destek oluyoruz"

'Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli' düsturu ile hayata geçirilen Halk Market' te hedef daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak. Odunpazarı'nda sosyal ve derman belediyeciliğin uygulandığını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Halk Market ile insanların onurunu kırmadan onlara destek oluyoruz. Komşumuz açken, biz tok yatmayız. Bugüne kadar Odunpazarı'nda dara düşene, ihtiyaç duyana yardım elimizi uzattık, yanlarında olduk. Bundan sonra da hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR