Odunpazarı Belediyesi Aşevi, 162 Bin Kişiye Sıcak Yemek Yardımı Yaptı

Odunpazarı Belediyesi Aşevi, Kazım Kurt'un Odunpazarı Belediye Başkanı seçildiği 2014 yılından günümüze kadar 162 bin kişiye günde 2 öğün 3 çeşit sıcak yemek ulaştırdı. 9 Nisan 2020 tarihinde hesaplarına bloke konan Odunpazarı Belediyesi Aşevi, son 3 yılda 72 bin kişiye sıcak yemek yardımı yaptı.

Odunpazarı Belediyesi, Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi'nde bulunan aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara günde 2 öğün 3 çeşit sıcak yemek yardımı yapıyor. Odunpazarı Belediyesi Aşevi, Kazım Kurt'un Odunpazarı Belediye Başkanı seçildiği 2014 yılından günümüze kadar 162 bin kişiye günde 2 öğün 3 çeşit sıcak yemek ulaştırdı. 2014 yılından günümüze kadar yaklaşık 3 milyon porsiyon sıcak yemek yardımı yapan Odunpazarı Belediyesi aşevinin hesaplarına 9 Nisan 2020 tarihinde bloke kondu. Bu nedenle hayırseverlerden nakdi yardım alamayan ve hala hesapları üzerindeki bloke kaldırılmayan Aşevi, her şeye rağmen ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişmeyi sürdürdü. Aşevi, 9 Nisan 2020 tarihinden günümüze kadar 72 bin kişiye sıcak yemek yardımı yaptı. Sadece 2023 yılında aşevinden 18 bin 700 kişi faydalandı.

"Her şeye rağmen dara düşen hemşerilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal ve derman belediyecilik anlayışı ile yönetildiğini belirten Belediye Başkanı Kazım Kurt, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. İnsanların yardıma en çok ihtiyaç duyduğu pandemi döneminde aşevinin hesaplarına bloke konduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, aşevinin buna rağmen ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetiştiğine dikkat çekti. Kazım Kurt, "2014 yılından günümüze kadar aşevimiz 3 milyon porsiyon sıcak yemeği 162 bin kişiye ulaştırmış. Sadece 2023 yılında 18 bin 700 kişi Aşevimizden sıcak yemek almış. Bu sayılar bile ülkemizin ekonomik durumunu gözler önüne seriyor. Hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz; bu kötü günler dayanışma ile geçecek. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak dara düşen hemşerilerimizin yanında olmayı, yardım eli uzatmayı sürdüreceğiz. Bunu tüm engellemelere rağmen yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR