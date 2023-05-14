Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Oyunu Kullandı: 'Bu Demokrasi Şöleni Vatanımıza Milletimize Baharları Getirsin'

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, oyunu kullandı. Başkan Kurt, "Güzel ülkemiz için hayırlısı olsun. Bu demokrasi şöleni vatanımıza milletimize baharları getirsin" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, oyunu kullandı. Başkan Kurt, "Güzel ülkemiz için hayırlısı olsun. Bu demokrasi şöleni vatanımıza milletimize baharları getirsin" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, eşi Türküz Kurt ile sandık başına gidip Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Kurt, oy kullanma işlemini, saat 10.30'da Şeker Mahallesi'nde bulunan Şeh. Piy. Ast. ÇVŞ. Soner Özübek İlkokulu/Ortaokulu'nda gerçekleştirdi.

Bu seçimin Türkiye'nin ikinci yüzyılı ve geleceği için önemine dikkat çeken Başkan Kurt, "Oyumuzu kullandık. Güzel ülkemiz için hayırlısı olsun. Bu demokrasi şöleni vatanımıza milletimize baharları getirsin" dedi.

Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Başkan Kurt, seçim bölgesindeki farklı okul ve sandıkları da ziyaret ederek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.