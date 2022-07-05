Ödüllü yarışmalar vatandaşları mutlu etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödüllü yarışmalar vatandaşları mutlu etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ödüllü yarışmalar vatandaşları mutlu etti

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde yapılan ödüllü yarışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde yapılan ödüllü yarışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali etkinlerinde düzenlenen ödüllü yarışmalarda, hem eğlenceli dakikalar yaşandı hem de kazananlar altın ödüllerine sahip oldu. Yurt dışından gelen yabancı dans gruplarının katıldığı yoğurt yeme yarışmasında; Moldova, Sırbistan, Letonya, ABD, K.K.T.C temsilcileri birbirleri ile kıyasıya mücadele etti. Festival alanında yer alan ve kura çekimi ile seçilerek yarışmalara katılan vatandaşlar da yoğurt yeme, yaprak sarması ve kelem dolması sarma yarışmalarına katıldı. Yapılan yarışmalarda yoğurt içerisinde yer alan altın ödülünü kazanan ve yaprak sarması ile kelem dolması sarma yarışmalarında birinci olarak altın kazanan vatandaşlar, büyük mutluluk yaşadı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nasreddin Hoca Sivrihisar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title