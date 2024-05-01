Üye Girişi
Haberler

ODTÜ Öğrencisi Mülakatta Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yaşayan ODTÜ Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Teoman Mehmet Arslan, Münih Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimi için mülakata girdiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi Antalya'ya getirilen genç, Tekerli Mezarlığı'nda defnedildi.

Ankara'daki evinde Münih Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimi için mülakata girdiği görüşmede kalp krizi geçiren ODTÜ Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Teoman Mehmet Arslan, memleketi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da yaşayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Antalya ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın torunu Teoman Mehmet Arslan, Münih Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimi için Zoom üzerinden mülakata girdiği online görüşme esnasında heyecanlanarak fenalaştı. Görüşme yaptığı hocanın durumu ODTÜ'ye haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın cenazesi, memleketi Antalya'ya getirildi. Gencin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekerli Mezarlığı'nda defnedildi. Yoğun katılımın olduğu cenaze törenine Arslan'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Defin işlemleri sırasında gözyaşlarına boğulan Arslan'ın ailesini yakınları teselli etmeye çalıştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Arslan Kalp Krizi Antalya Ankara Münih Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title