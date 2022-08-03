Odessa'dan yola çıkan tahıl yüklü gemi 'Müşterek Denetleme Timi' tarafından denetlendi

Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi çerçevesinde sevkiyat yapacak ilk gemi, 1 Ağustos tarihinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket etti. Odessa'dan yola çıkan tahıl yüklü Razoni isimli gemi, 'Müşterek Denetleme Timi' tarafından denetlendi.

27 bin ton mısır taşıyan Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi Razoni'nin intikali ve seyri, İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anlık takip edildi. Geminin intikali esnasında izlediği rota, takip ettiği insani koridor ve denetimine ilişkin hususlar Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirildi. 2 Ağustos günü saat 21.00 sıralarında İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşan gemi, burada kendisine ayrılan mevkide demirledi. Bugün ise Müşterek Denetleme Timi saat 10.00'da Kıyı Emniyeti İskelesi'nden geminin olduğu bölgeye hareket ederek, gemide denetleme faaliyeti gerçekleştirdi. Razoni isimli kuru yük gemisi, denetlemenin ardından tahılı Lübnan'a ulaştırmak üzere yeniden hareket etti. Geminin Lübnan için seyri planlandığı gibi devam ediyor.

(Utku Şimşek - İHA)