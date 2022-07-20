Ödemiş Belediyesi'nden Toplu Temizlik Çalışması

Ödemiş Belediyesi, merkezde ve eski beldelerde toplu temizlik çalışması başlattı.

Belediye, merkezde ve 99 mahallede geniş kapsamlı temizlik harekatı başlattı. Çalışma, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla başlatıldı.

Anafartalar Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında başlatılan çalışmaların yanı sıra Bütünşehir Yasası ile belde belediyesi kapatılan Gölcük, Bozdağ, Birgi, Kayaköy, Kaymakçı, Çaylı, Bademli, Ovakent ve Konaklı'da toplu temizlik çalışması yürütülecek.

Temmuz ayının üçüncü haftasından itibaren her hafta üç eski beldede sürecek çalışmalarda; sokaklarda ve caddelerde toplu süpürme ve araçla temizlik çalışması, çöp konyteynırlarının temizliği ve ihtiyaç duyulan bölgelere konteyner temini gibi çalışmaların yanı sıra park ve bahçe bakımları da yapılacak. 'Ödemiş bizim evimiz, temiz tutmak görevimiz' sloganıyla yürütülecek çalışmalar periyodik hale getirilecek.

Sağlıklı bir çevrede yaşamak için temizlemek kadar temiz tutmanın da önemine vurgu yapan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, şunları söyledi:

"'Ödemiş bizim evimiz' diyerek var gücümüzle sürdürdüğümüz çalışmalarımızın bir parçası olan temizlik konusunda yeni bir dönem başlatıyoruz. Halihazırda kentimizde cadde cadde, sokak sokak sürdürülen çalışmalara ek olarak merkez ve kırsal mahallelerimizde program dahilinde toplu temizlik çalışmaları yapacağız. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin katılımlarıyla temiz bir kent için hep birlikte sahadayız. Anafartalar Mahallemizde ilk örneğini gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bu hafta Kayaköy'den başlayacak şekilde eski beldelerimizde devam edecek. Daha sonra da periyodik hale getirip sorunlara hızlı, etkili ve doğru çözümler getireceğiz. Sadece yol temizliği değil park bahçe bakımları, ağaçlarımızın ve diğer bitkilerimizin bakımları da bu geniş kapsamlı temizlik programında yer alacak. Sahaya emeğini ve yüreğini koyan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.

"COVİD-19'A KARŞI HİJYEN ÇALIŞMALARINI ARTIRDIK"

Ayrıca kentimizde son dönemde artan Covid-19 vakalarına karşı gerekli önlemleri almak adına hijyen çalışmalarına da hız verdik. Kentimizin meydanları, caddeleri ve yoğunluk noktaları yıkanıyor. Bu alandaki farkındalığın artması gerekiyor. Yerel yönetim olarak bize düşen önlemleri alırken hemşehrilerimizin de şahsi önlemlerle bu salgına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Dileriz ki pandeminin o zor günlerini bir daha yaşamayız. Temizlemek belediyemizin görevi, temiz tutmak ise hepimizin sorumluluğu. Bu konuda hemşehrilerimizin de özverili çabalarımıza destek vereceklerine inanıyoruz. 'En iyi temizlik hiç kirletmemektir' anlayışıyla 'Ödemiş bizim evimiz, temiz tutmak görevimiz' diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

ANKA / Yerel