Ödemiş Belediyesi'nden Büyükerşen'e Ziyaret

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

İzmir Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Büyükerşen'in çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Eriş, " Yılmaz Hocamız belediyecilikte duayen bir isim. Başarılı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Eskişehir'in büyük gelişim ve dönüşümü Türkiye'ye örnektir. Bugün kendisi ile bir arada olmaktan, böylesi güzel bir şehirde bulunmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Büyükerşen de Ödemiş'te başarılı çalışmaları ile bilinen Eriş'i ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek ziyaret nedeniyle teşekkür etti. Karşılıklı görüş alışverişin yapıldığı ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

ANKA / Yerel