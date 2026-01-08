Mardin'de İki Kız Kardeşin Öldürülmesine İlişkin Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriyeli iki kız kardeşin evlerinde silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 59 yaşındaki M.B. tutuklandı.

Nusaybin'in 8 Mart Mahallesi'nde 5 Ocak'ta Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Khaled Abira'nın (41) silahla öldürülmüş halde bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Cinayetin aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen M.B. (59) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, hayatını kaybeden Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahlı eşi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.