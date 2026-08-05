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TBMM'ye Milli Dayanışma Kanun Teklifi Sunuldu

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Numan Kurtulmuş: "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’muzun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza sunulmuştur"

Numan Kurtulmuş : "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'muzun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza sunulmuştur"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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