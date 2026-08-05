TBMM'ye Milli Dayanışma Kanun Teklifi Sunuldu
Numan Kurtulmuş: "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’muzun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza sunulmuştur"
Numan Kurtulmuş : "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'muzun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza sunulmuştur"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı