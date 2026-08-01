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Nüfus Müdürlüğü hafta sonu mesai yapacak

Nüfus Müdürlüğü hafta sonu mesai yapacak
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından hafta sonu yapılacak olan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü eğitime giriş sınavı için Düzce Merek ilçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından hafta sonu yapılacak olan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü eğitime giriş sınavı için Düzce Merek ilçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak.

ÖSYM tarafından 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak olan 2026 Akadamik Personil ve Lisansüstü eğitime giriş sınavına (2026-ALES/2) katılacak adaylardan T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adayların taleplerinin yerine getirilmesi için Düzce'de Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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