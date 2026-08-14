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Kutup ayısını düdükle uyandırana ceza

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Norveç’in Svalbard takımadalarında uyuyan bir kutup ayısını uyandırmak amacıyla sis düdüğü kullanan bir kişiye 3 bin 890 sterlin para cezası verildi.

Norveç'in Svalbard takımadalarında uyuyan bir kutup ayısını uyandırmak amacıyla sis düdüğü kullanan bir kişiye 3 bin 890 sterlin para cezası verildi.

Norveç'in Svalbard takımadalarında uyuyan bir kutup ayısını uyandırmak için sis düdüğü kullandığı gerekçesiyle bir kişiye para cezası verildi. Olayın, Ağustos ayının başlarında Kuzey Kutbu'ndan yaklaşık bin km uzaklıktaki Svalbard'ın kuzeybatısındaki bir fiyortta seyreden bir gemiden bir kişinin düdüğü çalmasıyla yaşandığı açıklandı. Bölge Valisi Lars Fause, ismi açıklanmayan bir kişinin bu olay nedeniyle 3 bin 890 sterlin para cezasına çarptırıldığını doğruladı. Geminin hayvanın yanından geçerken gemidekilerin karada uyuyan bir kutup ayısını gördükleri söylediğini aktaran Fause, "Daha sonra gemideki bir kişi geminin sis kornasını çaldı ve hayvanı uyandırdı. Hayvan da başka bir yere gitti" dedi. Fause, söz konusu kişinin para cezasını ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Bölgedeki yerel yönetmeliklere göre, 1972 yılında Svalbard'da koruma altına alınan bir tür olan kutup ayısını gereksiz yere rahatsız etmek, dikkatini çekmek veya takip etmek yasak. 2015 yılında yapılan son bilimsel sayımda, takımadalarda yaklaşık 250 kutup ayısı tespit edildi.

2024 yılında da bir turist, bir morsun çok yakınına yaklaşması nedeniyle 900 sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

Svalbard Çevre Kanunu, takımadalardaki tüm trafiğin, kutup ayıları da dahil olmak üzere yerel yaban hayatına gereksiz rahatsızlık vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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