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Normal Doğum Haftası'nda Aydın Şehir Hastanesi'nde anne adayları için stant kuruldu

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Normal Doğum Haftası'nda Aydın Şehir Hastanesi'nde anne adayları için stant kuruldu
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Aydın Şehir Hastanesi'nde 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında anne adaylarına yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Kurulan stantta gebelik süreci, normal doğum, emzirme ve anne sütü hakkında bilgi verilirken anne adaylarına broşür dağıtıldı.

Aydın Şehir Hastanesi'nde 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında anne adaylarına yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Kurulan stantta anne adaylarına normal doğumun yanı sıra gebelik süreci, emzirme ve anne sütü hakkında bilgi verildi.

Normal doğum konusunda farkındalığın artırılması amacıyla hastanede kurulan bilgilendirme standında anne adaylarıyla bir araya gelindi. Sağlık personeli tarafından gebelik döneminde dikkat edilmesi gerekenler, normal doğum süreci, emzirme ve anne sütünün önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Anne adaylarına konuya ilişkin hazırlanan bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Çalışma kapsamında anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine ilişkin merak ettikleri konularda bilgi edinmelerine imkan sağlanırken, doğru ve güvenilir sağlık bilgilerine ulaşmalarının önemi de vurgulandı. Anne ve bebek sağlığı açısından gebelik döneminden itibaren bilinçli hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ve hastane yöneticileri de bilgilendirme standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başhekim Özbağçıvan, anne adaylarıyla bir araya gelirken, hazırlanan hediyeleri de anne adaylarına takdim etti.

Aydın Şehir Hastanesi'nde anne ve bebek sağlığı konusunda farkındalığın artırılması ve anne adaylarının doğru bilgilerle desteklenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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