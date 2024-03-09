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Nizip Fevkani Cami, deprem sonrası restore edildi ve yeniden ibadete açılıyor

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Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketi sonrasında ağır hasarlı olduğu tespit edilerek ibadete kapatılan Nizip Fevkani Cami, Pazar günü yeniden ibadete açılacak. Restorasyon çalışmaları kapsamında duvarlar güçlendirildi, kapı ve pencereler yenilendi, seslendirme sistemi yapıldı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketi sonrasında ağır hasarlı olduğu tespit edilerek ibadete kapatılan Nizip Fevkani Cami, Pazar günü yeniden ibadete açılacak.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde yer alan ve ağır hasarlı olduğu tespit edilerek ibadete kapatılan camilerimizde çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Bu kapsamda bölgede 7 ay gibi kısa bir sürede restorasyonunu tamamladığımız Nizip Fevkani Camii'ni Pazar günü kılınacak ilk teravih namazı ile ibadete açıyoruz. Gaziantep halkına hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Aksu, "Bölgede hayatın normalleşmesine yönelik gayretimiz Bakanlığımızın desteği ile aynı seviyede devam ediyor. İnsanımızın yanında olduğumuz gibi köklü tarihimizin mirası eşsiz vakıf eserlerimizi de korumak asli vazifemizdir" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bin yıllık bir yapı olan ve 18.yüzyıl itibarıyla cami olarak hizmet veren Nizip Fevkani Cami, depremlerin ardından yapılan incelemede ağır hasarlı olarak belirlenmişti. İbadete kapatılan eser, tekrar hizmet verebilecek şekilde restore edildi. Restorasyon kapsamında, duvarlar güçlendirilmiş, kapı ve pencereler yenilenmiş, minber ve kürsü yapılmış, cami aydınlatma avizeleri takılmış, seslendirme sistemi yapılmış, genel anlamda ihya ve güçlendirme işlemleri tamamlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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