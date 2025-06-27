Niyazi Hararcı'nın Antika Eşya Koleksiyonu: Babasının Hatıralarını Yaşatıyor

Niyazi Hararcı'nın Antika Eşya Koleksiyonu: Babasının Hatıralarını Yaşatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaşayan Niyazi Hararcı, 25 yıl önce vefat eden babasının hatıralarını yaşatmak amacıyla antika eşyalar biriktiriyor. Babasına ait ve kendi çocukluğundan kalma eşyaların yer aldığı eski kalaycı dükkanını sergi alanına dönüştüren Hararcı, ziyaretçilerine de ikramda bulunarak anılarını paylaşıyor.

Çankırı'da yaşayan 35 yaşındaki Niyazi Hararcı, 10 yaşında kaybettiği babasının ardından biriktirmeye başladığı antika eşyalarla hatıralarını pekiştiriyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Niyazi Hararcı, 25 yıl önce hayatını kaybeden ve hatıralarını yaşatmak için istediği babasına ait eşyaları biriktirmeye başladı. Biriktirdiği eşyaları babasının eski kalaycı dükkanında toplayan Hararcı, zamanla antika eşyalara da ilgi duymaya başladı. Yakınlarından, arkadaşlarından ve gittiği yerlerden topladığı antika parçalarla koleksiyonunu zenginleştiren Hararcı, babasının eski dükkanını adeta bir sergi alanına dönüştürdü. Boş vakitlerini antika eşyaları biriktirdiği dükkanda geçiren Hararcı, babasının hatıralarıyla iç içe olmanın mutluluk verdiğini ifade etti.

"Babamın vefatından sonra ondan kalan hatıraları burada saklıyorum"

Mekanın her köşesinde bir hatıranın olduğunu söyleyen Hararcı, "Burası ata yadigarı. Babam 2000 yılında vefat etti. Kendisi bakır, kalay ustasıydı. Babamın vefatından sonra ondan kalan hatıraları burada saklıyorum. Burada sergilenen çoğu malzemeler babamın kullandığı malzemeler. Babamı kaybettiğimde 10 yaşımdaydım. Bu merak, babamdan kalan saat, yüzük, tıraş takımı, radyo gibi eşyaları saklamak ile başladı. Ardından kendi çocukluğumda oynadığım misketler, kol saatleri, lastik ayakkabıları da buraya getirdim. Burayı ziyaret eden vatandaşlarda eşyalar vermeye başladı. Yaklaşık yüzde 50'si kendi malzemem, yüzde 50'si ise vatandaşların getirdiği malzemeler. Burada ticari bir faaliyet yapmıyorum, genelde ziyaretçi kabul ediyorum. Misafirlerimize çay, kahve ikramında bulunuyoruz. Burayı görmek isteyenlere her zaman kapımız açık. Ben bu mekana her girdiğimde hep eskiyi hatırlarım. Her baktığım köşede bir hatıra var. Benimde eskiyi hatırlamak hoşuma gidiyor. Allah ömür verdiği sürece burası bu şekilde kalacak ve eşyaları da arttıracağım. Benim için ne kadar çok malzeme, o kadar çok hatıra demektir" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

İsrail durmuyor! Yine komşusunu vurdu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca kişiye ara zam müjdesi
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Biri 16 diğeri 17 yaşında! Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti

Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin gururu olan dev hastane konkordato ilan etti
Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden 'Doluyuz' yanıtı

Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar

Manzarayı izlemek için metruk villaya giren 3 arkadaş kabusu yaşadı
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.