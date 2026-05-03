Nisan ayında sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 6 çocuk hakkında işlem yapıldı

Eskişehir'de Nisan ayı içerisinde sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik yürütülen çalışmalarda 6 çocuk hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde ilgili birimlerce yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 1 - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucunda; sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 6 çocuk tespit edildi. Tespit edilen çocuklardan 6'sı sağlık ve aşı taramasına yönlendirilirken, zorunlu eğitim çağında olduğu belirlenen 6 çocuk ise tekrar eğitime kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne konuya ilişkin toplam 30 ihbar yapıldığı bildirildi. Ayrıca, denetimler sırasında ele geçirilen ve dilencilikten elde edildiği belirlenen 2.bin 130 TL gelirin kamuya aktarıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

