Nilüfer’de su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü, yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Şehit Jandarma Astsubay Burak Okay Cadde, Barbaros Cadde, 813. İsimsiz Sokak ve 2. Kültür Sokak arasında kalan bölge ve civarında 30 Temmuz .2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir. Tedbirli olunması rica olunur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı