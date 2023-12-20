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Nilüfer Belediyesi çiftçilere gübreleme eğitimi verdi

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Nilüfer Belediyesi, Badırga Mahallesi'nde düzenlediği eğitimde çiftçilere toprak, bitki ve su analizlerinin önemini anlattı. Eğitimde, düşük maliyetle kaliteli üretim yapmanın önemi vurgulandı.

Nilüfer Belediyesi'nin Badırga Mahallesi'nde düzenlediği eğitimde çiftçiler, gübrelemede toprak, bitki ve su analizlerinin önemi hakkında bilinçlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Ali Turan, "Analiz, maliyet getirmez aksine düşük maliyetle kaliteli üretim yapılmasını sağlar" dedi.

Bursa Nilüfer'de çiftçileri üretime teşvik etmek ve girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla tohum ve fide desteğinden gübre ve toprak analizlerine kadar birçok konuda çiftçilere katkıda bulunan Nilüfer Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle de üretimin doğru ve bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

Akçalar'daki Çiftçi Evi'nin yanı sıra kırsal mahallelerde de gerçekleştirilen eğitimlerde akademisyen ve alanında uzman kişiler, çiftçileri bilinçlendiriyor. Zeytin, buğday ve ayçiçeği üretiminin yapıldığı Badırga Mahallesi'nde düzenlenen eğitimde de çiftçiler, doğru gübreleme yapmada toprak, bitki ve su analizlerinin önemini öğrendiler.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Ali Turan, analiz için örneklerin nasıl alınacağını ve geleneksel üretimdeki doğru bilinen yanlışları da paylaştı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eğitime katılarak, Nilüfer Belediyesi'nin "Tarımsal Analiz Laboratuvarı" hizmeti hakkında çiftçilere bilgi verdi.

ÖRNEKLER USULÜNE UYGUN ALINMALI

Toprak analizlerine dayalı gübreleme programlarının uygulanmasının, toprakta besin elementleri arasında bulunan dengeyi koruyarak kaliteli ve bol ürün almayı sağladığına dikkat çeken Prof. Dr. Murat Ali Turan, "Aynı zamanda dengeli beslenen bitkinin hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. Gerekli miktarda gübre uygulaması ile de ekonomik açıdan fayda sağlayacaktır" dedi.

Toprak analizlerinden beklenen faydanın elde edilebilmesi için toprak örneğinin usulüne uygun şekilde alınması gerektiğini vurgulayan Turan, verimi farklı alanlardan farklı örneklerin alınması gerektiğini, başkasının yaptırdığı toprak analizine göre gübre uygulamanın ise fayda değil zarar getirebileceğini söyledi.

Bitki analizinin her yıl yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Turan, bu sayede bitkinin gübreden hangi elementleri ne seviyede aldığının görülebileceğinin, gübrelemenin de buna göre yapılmasının doğru olacağını söyledi.

DÜŞÜK MALİYETLE KALİTELİ ÜRETİM İÇİN ANALİZ

Sulama sularının kalite özelliklerinin ve içinde bulunan maddelerin bilinmesinin, toprak verimliliği ve devamlılığı yönünden önem taşıdığını kaydeden Prof. Dr. Murat Ali Turan, su kaynaklarının doğru kullanılmasının, kullanılan gübrenin etkinliği ve bitkinin gelişmesini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Turan, "Bitki gelişiminde gözlenen gerileme veya durmada sulama suyunun kalitesinin de etkisi vardır. Sulama suyunun kalitesinin iyi olmaması, bu su ile sulanan arazilerin zamanla tuzluluğunun artmasına, çoraklaşmasına sebep olabilir, sulanan bitkilerin gelişiminde olumsuz etkisi görülebilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Murat Ali Turan, "Analiz, size maliyet getirmez. Düşük maliyetle kaliteli üretim yapmanızı sağlar" dedi.

Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı'nda, tarım arazilerinin besin maddesi miktarı, bitkilere besin maddesi sağlama gücü; uygulanacak gübre miktarı ve cinsi; toprakta besleme bozuklukları gibi verimi etkileyecek incelemelerin yapıldığını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de bu incelemeler sonucunda elde edilen veriler sayesinde üreticilerin, tarımsal faaliyetlerini daha bilinçli bir şekilde sürdürdüğünü, daha az masrafla, daha verimli ürün elde edildiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Uludağ Üniversitesi nilüfer belediyesi Bursa Çiftçilik Tarım Eğitim Yerel Güncel Haberler

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