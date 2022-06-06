Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu'nun Galibi Bestekar Oldu - Haberler

Osmangazi Hipodromu'nda Nilüfer Belediye Başkanlığı adına düzenlenen koşuyu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bestekar isimli at, 2.27.36'lık derecesiyle 7 boy farkla lider tamamladı.

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) Nilüfer Belediyesi adına her yıl düzenlediği Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu, bu yıl da Osmangazi Hipodromu'nda yapıldı. 4 yaş ve üzeri safkan Arap atlarının katıldığı yarışta büyük heyecan yaşandı. Günün 6. koşusu olan Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu'nda 8 safkan Arap atı yarıştı. 2100 metre mesafe üzerinden kum pistte gerçekleşen koşuyu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Sibel Özer, Remzi Çınar ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Rasih Konca, NİLBEL Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kale de izledi.

Koşuyu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bestekar isimli at, 2.27.36'lık derecesiyle en yakın rakibine 7 boy fark atarak lider tamamladı.

Jokey Halis Karataş'ı başarısından dolayı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yarışın ardından Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu kupasını, vekaleten Sıddık Kaya'ya verdi.

ANKA / Yerel