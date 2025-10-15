Haberler

Nikaragua Büyükelçisi'nden SATKOF'a Ziyaret

Nikaragua Ankara Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva, Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki sağlık turizmi iş birliklerini değerlendirdi. Ziyarette sağlık turizmi alanında potansiyel projeler ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konuları ön plana çıktı.

Nikaragua Ankara Büyükelçisi Ekselansları Tatiana Daniela Garcia Silva, SATKOF Genel Merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanımız Prof. Dr. Aysun Bay, Nikaragua Ankara Büyükelçisi Ekselansları Tatiana Daniela Garcia Silva ile Konfederasyon Genel Merkezinde bir araya geldi.

Ziyarette, iki ülke arasındaki sağlık turizmi iş birlikleri, termal turizm yatırımları ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Büyükelçi Garcia Silva, Nikaragua'nın volkanik yapısı sayesinde zengin termal kaynaklara sahip olduğunu ve bu alanın sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Nikaragua florasının doğal çeşitliliği, tıbbi ve aromatik bitkilerin sağlık sektöründeki stratejik önemi ve ortak araştırma-geliştirme projeleri de gündeme alındı.

Prof. Dr. Aysun Bay, iki ülke arasında sağlık turizmi alanında geliştirilebilecek projelerin, Kasım ayında İzmir'de düzenlenecek olan "1. Uluslararası Sağlık Turizmi Köprüleri: Türkiye'de Sağlık Diplomasisi ve İnovasyon Kongresi" kapsamında daha somut adımlara dönüştürülebileceğini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
