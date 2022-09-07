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Hem damada hem de davetlilere soğuk duş! Gelinin kelime oyunu düğüne damga vurdu

Yerel Haberler

Hem damada hem de davetlilere soğuk duş! Gelinin kelime oyunu düğüne damga vurdu

Afyonkarahisar'da kıyılan nikahta, nikah memurunun kendisine yönelttiği 'evlenmeyi kabul ediyor musunuz' sorusuna gelinin 'Hay' ile başlayıp bir süre duraksadıktan sonra devamını getirdiği 'hayatımın sona kadar Evet' şeklindeki cevabı damadı ve davetlileri kısa süreli şaşkınlığa uğrattı.

Afyonkarahisar'da Hatice-Nuri Nakilcioğlu'nun oğlu Sefa Nakilcioğlu ile Atike-Alaattin Binzet'in kızı Hatice Binzet düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. Afyonkarahisar merkezde bir balo salonunda hafta sonu düzenlenen törene; Nakilcioğlu ve Binzet ailelerinin akraba ile sevenleri, damat ve gelinin arkadaşları katıldı.

Düğün, nikahın kıyılması ile başladı. Çiftin nikah şahitliğini Ali Özen ve Can Altıntop yaptı. Kıyılan nikahta, nikah memurunun kendisine yönelttiği 'evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusuna gelinin 'Hay' dedikten sonra bir süre duraklaması yürekleri ağızlara getirdi. Bir süre duraksadıktan sonra devamını getirdiği 'hayatımın sona kadar Evet' şeklindeki cevabı ise damada ve davetlilere rahat bir nefes aldırdı.

Nikahta damada 'Hayır' şoku

Gelinin kelime oyunu sonrası damat da kendisine yöneltilen "Evlenmeyi kabul ediyor musun?" sorusuna 'Evet' dedi. Kıyılan nikahın ardından nikah memuru, çifti karı koca ilan etti.

Nikahta damada 'Hayır' şoku

Kıyılan nikahın ardından Çift, pasta kesti. Gerçekleştirilen takı töreninin ardından mutlu çift ilk dansını yaptı. Yaklaşık 4 saat süren düğünde damat ve gelinin arkadaşları çifti yalnız bırakmayarak gece boyunca doyasıya eğlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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