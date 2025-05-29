Nijerya ve Mozambik'ten Gazetecilere Dijital Medya Eğitimi

Nijerya ve Mozambik'ten Gazetecilere Dijital Medya Eğitimi
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TİKA ve TRT iş birliğiyle düzenlenen eğitim programında Nijerya ve Mozambik'ten 19 gazeteci, dijital içerik üretimi ve dezenformasyonla mücadele konularında eğitim aldı. Eğitim, Türkiye'nin medya altyapısının tanıtımını ve medya diplomasisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde Nijerya ve Mozambik'ten gelen gazetecilere yönelik "Sosyal Medya ve Dijital Medya Haberciliği Eğitimi" düzenlendi.

Ankara'da 5 gün süren yoğun eğitim programına toplam Nijerya ve Mozambik'ten 19 gazeteci katıldı. Programda katılımcılara dijital içerik üretimi, dijital video hikaye anlatımı, sosyal medya platformları için film yapımı, mobil gazetecilik ve dezenformasyonla mücadele gibi alanlarda kapsamlı ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimler, TRT'nin deneyimli uzmanları ve medya profesyonelleri tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılar, dijital çağın gazetecilik üzerindeki etkilerini yakından tanıma ve farklı dijital platformlara uygun içerikler üretme konusunda pratik bilgi edinme imkanı buldu. Aynı zamanda dezenformasyonla mücadeleye yönelik tekniklerle donatılan gazeteciler, doğru ve etkili haberciliğe dair yetkinliklerini artırdı.

Program çerçevesinde Türk medya kurumları da ziyaret edilerek, Türkiye'nin medya altyapısı ve habercilik anlayışına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Eğitimin sonunda düzenlenen törende katılımcılara başarı sertifikaları takdim edildi.

TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen programın gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra, ülkeler arasında medya diplomasisini güçlendirmesi hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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