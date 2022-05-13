Niğdeli Simitçi: "Biz Bunu 4 Liraya Satarken Utanıyoruz Artık"

Niğde'de simidin fiyatı 4 liraya yükseldi. Simitçi Ramazan Gül, "25 kilo susamı 1000 TL'ye alıyoruz. Unumuz 550-600 TL arası oldu. Maliyetler inanılmaz. Biz bunu 4 liraya satarken veya müşteriye fiyat verirken utanıyoruz artık. Ama maalesef maliyetler bizi bu duruma getirdi" dedi.

Niğde'de 100 gramlık simidin fiyatı 4 lira oldu. Pastane işletmecisi Ramazan Gül, şunları söyledi:

"Bir iki yıla kıyasla, maliyetler inanılmaz artmış durumda. Neredeyse ikiye üçe katlamış durumda. Şu an itibariyle 25 kilo susamı 1000 TL'ye alıyoruz. Unumuz 550-600 TL arası oldu. Maliyetler inanılmaz. Biz bunu 4 liraya satarken veya müşteriye fiyat verirken utanıyoruz artık. Ama maalesef maliyetler bizi bu duruma getirdi çok mustaribiz ama yapacak bir şey yok.

Geçen sene susamın fiyatı 375 TL, 25 kiloluk çuvalı şu an bin TL. Un 250 TL'ydi şu an 550 TL. Fiyatlar neredeyse 3-4'e katladı. Vatandaş, pahalılıktan şikayeti çok fazla. Ama mecbur bir yerden sonra insanlar yiyecek bir şey bulamadığı için simide, poğaçaya yöneliyor. Özellikle sabah kahvaltısı için almak zorunda kalıyor. Şimdi bir vatandaş 2 simit bir çay içse 10 TL."