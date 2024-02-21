Niğdeli Gazi son yolculuğuna uğurlandı

Niğde merkeze bağlı Hacıabdullah Beldesi'nde ikamet eden Gazi Ahmet Cantemur kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazi Cantemur Hacıabdullah Beldesi'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gazi Ahmet Cantemur, 1979 yılında Edirne'de görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonrası malul olan Gazi Ahmet Cantemur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonrası malul Gazi olan Cantemur için Hacıabdullah kasabasında askeri tören düzenlendi.

Kasaba mezarlığında askeri törenle defnedilen Gazi Cantemur'un cenaze törenine Niğde valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Hasan İpek, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - NİĞDE