Niğde'de '100 yılın projesi' için ilk kazma vuruldu

Niğde'nin çehresini değiştirecek, tarihi dokuyu koruyarak şehri geleceğe taşıyacak olan Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi'nde beklenen gün geldi. 125 bin metrekarelik alanı kapsayan ve "100 yılın projesi" olarak nitelendirilen çalışmalarda ilk kazma vurularak temel atma töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile "Yenileme ve Koruma Alanı" ilan edilen bölge, sıradan bir kentsel dönüşüm projesinden ziyade "tarihi ihya" çalışması olarak öne çıkıyor. Alaaddin, Balhasan, Kale, Eskisaray, Songur ve Burhan mahallelerini kapsayan 12,5 hektarlık alanda yürütülecek projeyle tarihi doku korunurken, Niğde'nin turizm potansiyelinin de güçlendirilmesi hedefleniyor.

KALE VE ÇEVRESİ TARİHİ DOKUSUYLA YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Niğde'de uzun yıllardır hayali kurulan Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi, temel atma töreniyle yapım aşamasına geçti. Kentin tarihi merkezini kapsayan proje, bölgenin geçmişten gelen kimliğini koruyarak yeniden işlevlendirilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında tarihi yapıların, sokak dokusunun ve bölgenin kültürel hafızasının korunması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Çalışmaların yürütüldüğü alan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olması nedeniyle özel bir hassasiyetle ele alınıyor. Bölgede yapılacak imalatların Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müze Müdürlüğü denetiminde, kurul onayları doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda radar taramaları yapılarak tarihi dokuya zarar verilmeden ilerlenmesi için titiz bir süreç takip edildi. Proje kapsamında geçmişte metruk hale gelen ve güvenlik açısından olumsuzluklara neden olduğu belirtilen bölgede kapsamlı dönüşüm hedefleniyor. Eski TEDAŞ binası gibi kent silüetini olumsuz etkileyen yapılarla birlikte toplam 149 parseldeki 228 yapıda yer alan 339 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı. Böylece bölgenin tarihi kimliğine uygun yeni bir çehre kazanması için önemli bir aşama geride bırakıldı.

HAK SAHİPLERİNİN YÜZDE 95'İ İLE UZLAŞMA SAĞLANDI

Projenin temel atma aşamasına gelmesine kadar sahada yoğun bir çalışma yürütüldü. Proje kapsamında 3 bin 300 hak sahibinin yaklaşık yüzde 95'i ile uzlaşma sağlandığı açıklandı. Bölgedeki yerel esnaf için de yeni projeden ticari alanlar ayrıldığı belirtildi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, törende yaptığı konuşmada projenin Niğde için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Özdemir, 40 yılı aşkın süredir hayali kurulan Kale Koruma ve Yenileme Projesi'nin altı yıllık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından resmen yapım aşamasına geçtiğini ifade etti. Başkan Özdemir, temeli atılan yapılarla birlikte bölgede altı dükkan, üstü butik otel veya ofis olarak kullanılabilecek çok fonksiyonlu toplam 90 tarihi konak inşa edileceğini belirtti. Projenin yalnızca fiziki bir dönüşüm olmadığını vurgulayan Özdemir, bölgenin tarihi, kültürel ve turistik kimliğinin yeniden ortaya çıkarılacağını kaydetti.

NİĞDE'NİN TURİZM HEDEFİ İLK ETAPTA 500 BİN ZİYARETÇİ

Niğde'yi "Kapadokya'nın giriş kapısı" olarak konumlandıran Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi'nin, kenti önemli bir turizm merkezi haline getirmesi hedefleniyor. Projeyle ilk etapta yıllık 500 bin, sonraki süreçte ise milyonlarca turistin Niğde'ye çekilmesi amaçlanıyor. Turizm hareketliliğiyle birlikte şehirde özellikle gençler için yeni istihdam alanlarının oluşması bekleniyor. Başkan Emrah Özdemir, Kale projesiyle entegre şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında Kent Müzesi'nin iki yıldır hizmet verdiğini, eski Yahya Peygamber Kilisesi'nin ikonik bir kütüphaneye dönüştürüldüğünü ve restorasyonu tamamlanan bir diğer konağın Michelin tescilli Tabal Gastronomi Evi olarak işlev kazandığını söyledi. Özdemir ayrıca Ak Medrese'nin 270 gün sürecek restorasyon sürecinin başlatıldığını, eski valilik binasının tapusunun belediyeye kazandırıldığını belirtti. Bu alanda altına en az üç katlı otopark, üstüne ise büyük bir kent meydanı yapılması için ihale aşamasına gelindiğini ifade etti. Tören, konuşmaların ardından protokol üyelerinin butonlara basarak projeye ilk harcı dökmesiyle sona erdi. Niğde'de "100 yılın projesi" olarak görülen çalışmanın, tarihi dokuyu koruyarak şehre yeni bir turizm, kültür ve yaşam alanı kazandırması hedefleniyor.

Haber: Mehmet Güngördü