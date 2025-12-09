Haberler

Vali Çelik: "İnsan hakları evrensel bir değerdir"

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insan haklarının evrensel önemine vurgu yaptı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarının korunması yönündeki kararlılığını dile getirdi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Niğde Valisi Cahit Çelik, insan haklarının evrensel önemine ve insan onurunun korunmasının toplumsal barışın temelini oluşturduğuna dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, tüm insanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması açısından insanlık tarihinin en önemli belgelerinden biri olduğunu vurgulayan Çelik, 10 Aralık tarihinin her yıl insan onuru, eşitlik ve adalet bilincinin güçlendirilmesi amacıyla kutlandığını ifade etti.

Türk milletinin insanı merkeze alan köklü bir medeniyet anlayışına sahip olduğunu belirten Çelik, dil, din, ırk, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeksizin herkesin özgür, eşit ve onurlu yaşama hakkı bulunduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde kararlı adımlar attığını dile getiren Çelik, Niğde Valiliğinin de adalet, hukukun üstünlüğü ve eşitlik ilkesini esas alan bir kamu hizmeti anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Vali Çelik mesajının sonunda, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak, insan onurunun yüceltildiği, adaletin ve barışın hakim olduğu bir dünya temennisinde bulundu. - NİĞDE

Haberler.com

