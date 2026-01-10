Haberler

Gazeteciler Günü'nde Vali Cahit Çelik basın mensuplarıyla bir araya geldi

Gazeteciler Günü'nde Vali Cahit Çelik basın mensuplarıyla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal medya mensuplarıyla bir araya geldi. Programda, gazetecilerle yapılan işbirliğini ve katkılarını vurgularken, Bingöl'e tayin olacağını duyurdu.

Niğde Valisi Cahit Çelik; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Niğde'de görev yapan yerel ve ulusal medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ile Çiftlik Kaymakamı Tolga Turan'ın da katıldığı program Ketençimen Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Programda konuşan Vali Çelik; gazetecilerle geçen çalışma süresini değerlendirdi ve veda mesajı verdi. Görev süresi boyunca basın mensuplarıyla güçlü bir birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını ifade eden Vali Çelik, bu mesleğe her zaman büyük değer verdiğini belirtti. Niğde'deki görev süresinin sona erdiğini ve kısa zaman sonra Bingöl'e gideceğini hatırlatan Çelik; programın hem gazetecilerin gününü kutlamak hem de kendisi için bir veda niteliği taşıdığını ifade etti. Vali Çelik; "Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Niğde'nin her köşesinde gazetecilerle birlikte yoğun bir mesai içerisinde çalıştık. Kimi zaman yangınlarda, kimi zaman kazalarda, kimi zaman da yarı maratonda bir araya geldik. Özellikle kültür ve spor alanında şehrin daha ileri noktalara taşınması adına basının gösterdiği çaba çok kıymetli. Bu katkılar için ayrıca teşekkür ederim" dedi. Basın mensuplarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden vali Cahit Çelik, Bingöl'de her zaman bir kardeşleri ve ağabeyleri olduğunu ifade ederek kapısının açık olduğunu söyledi. Basının duayen isimlerinin genç meslektaşlara yol göstermesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Çelik, tüm gazetecilere meslek hayatlarında başarılar dileyerek kendi kaleme aldığı kitabı, basın mensuplarına hediye etti.

Vali Cahit Çelik; Niğde için önemli bir isim olan ve Anadolu'nun ilk kadın valisini anlattığı 'Hüdavend Hatun' adlı kitabı ile kalem hediye ederek gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi

Hastanede pes dedirten görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz
KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar

KKTC'de asgari ücretli çalışana sürpriz! İşte ellerine geçecek para
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle