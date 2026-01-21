Bingöl Valiliği'ne Atanan Cahit Çelik Göreve Başladı: "Görev Sürem Boyunca Ortak Akıl, Güçlü Koordinasyon ve Uyum İçerisinde Çalışmayı Esas Alacağız"

(BİNGÖL) - Bingöl Valiliğine atanan Niğde Valisi Cahit Çelik, kentteki yeni görevine başladı. Çelik, "görev süresi boyunca ortak akıl, güçlü koordinasyon ve uyum içerisinde çalışmayı esas alacağını" ifade etti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın Yalova Valiliği'ne atanmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bingöl Valiliği görevine getirilen Niğde Valisi Cahit Çelik, kentteki yeni görevine resmen başladı.

Valilik binası önünde il protokolü tarafından karşılanan Vali Çelik, törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, görev süresi boyunca "halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimseyeceğini" vurguladı.

Vali Çelik yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, daha önce de kaymakam olarak görev yaptığım Bingöl'e vali olarak hizmet edecek olmaktan son derece mutlu ve onurluyum. Bu güzel şehirde Bingöllü hemşehrilerime hizmet etmeyi nasip eden yüce Allah'a şükrediyorum. Buradaki yeni görevimin ülkemiz, ilimiz, ailem ve şahsım için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; mesai kavramı gözetmeksizin devlet-millet kucaklaşmasını sağlamak için sizlerin hizmetinde olacağımı ifade ediyorum.

Yönetim anlayışım gereği, sorunları toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, onlarla istişare ederek, taraflarıyla konuşup görüşerek çözme gayreti içerisinde oldum. Bugüne kadar yürüttüğüm tüm çalışmalarda ve projelerde ortak aklı, yönetişim kültürünü ve uzmanlaşmayı önceledim. Bu hizmetleri yerine getirirken Türkiye Yüzyılı hedeflerinin hayata geçirilmesinde önemli katkıları bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve kıymetli devlet adamımız Sayın Cevdet Yılmaz Beyefendi'nin ilimize olan yakın ilgisi, destekleri ve katkılarının son derece kıymetli olduğunu özellikle ifade etmek isterim.

Görev sürem boyunca Sayın Bakanlarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, üniversitemiz, meslek odalarımız, siyasi partilerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf ve sanayicilerimiz, basın mensuplarımız ve siz değerli hemşehrilerimle ortak akıl, güçlü koordinasyon ve uyum içerisinde çalışmayı esas alacağız."