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Niğde SGK İl Müdürü Eray Buz'dan şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Niğde SGK İl Müdürü Eray Buz'dan şehit ailelerine anlamlı ziyaret
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Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürü Eray Buz, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ile birlikte şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürü Eray Buz, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ile birlikte şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle sohbet edilerek duaları alındı.

Şehit ailelerinin Türkiye'nin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan İl Müdürü Eray Buz, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Sizler bizlerin baş tacısınız. Kurumumuzda herhangi bir işiniz olursa kapımız sizlere her daim sonuna kadar açıktır" dedi.

Ziyaretler sırasında İl Müdürü Buz, şehit ailelerine Türk bayrağı desenli Kur'an-ı Kerim hediye etti. Aileler de gösterilen bu vefa dolu ilgiden dolayı teşekkürlerini dile getirdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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