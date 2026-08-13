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Niğde Semalarında Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Sundu

Niğde Semalarında Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Sundu
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Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru, Niğde semalarında göz kamaştıran görüntülere sahne oldu. Şehir ışıklarından uzak bölgelere giden gökyüzü meraklıları, saatte yaklaşık 100 meteoru izleyerek bu eşsiz anı fotoğraf ve video ile kaydetti. İHA muhabiri Volkan Kayakar'ın görüntülediği meteor yağmuru, izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru; Niğde semalarında da göz kamaştıran görüntülere sahne oldu.

Şehir ışıklarından uzak bölgelere giden gökyüzü meraklıları, meteor yağmurunu izlemek için gece boyunca gökyüzünü takip etti. Saatte yaklaşık 100 meteorun görülebildiği Perseid Meteor Yağmuru sırasında ortaya çıkan eşsiz manzara, fotoğraf ve video tutkunları tarafından da kayıt altına alındı. Niğde semalarında gözlemlenen Perseid Meteor Yağmuru; İHA Muhabiri Volkan Kayakar tarafından görüntülenerek izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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