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Niğde Merkezli Siber Suç Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Niğde Merkezli Siber Suç Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
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Niğde merkezli yürütülen siber suç operasyonunda, kredi kartı bilgilerini ele geçiren 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon dört ilde gerçekleştirildi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Niğde merkezli 4 ilde siber suç operasyonu: 5 şüpheli gözaltında

NİĞDE - Vatandaşların kredi kartı bilgilerinin ele geçirerek kullanıldığı tespit edilen şüphelilere yönelik Niğde merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 8 aydır sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda Niğde merkezli Erzurum, Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, suça konu eşyalar ile birlikte çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 4 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Yerel
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