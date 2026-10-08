Niğde Kazıklı Ali'de Fransız turistler, elma işçileriyle gönüllü hasat yaptı

Niğde Kazıklı Ali'de Fransız turistler, elma işçileriyle gönüllü hasat yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de Kazıklı Ali bölgesinde kamp yapan Fransız turistler, yakındaki elma bahçesinde çalışan işçilerle gönüllü olarak elma hasadı yaptı. Turistlerin talebini kabul eden Ali Çağlıyan, Fransız turistlerin işçilerle birlikte elma topladığını belirtti.
NİĞDE'de kamp yapan Fransız turistler, çevredeki elma toplayan işçilerle hasat yaptı.
Fransa'dan gelerek Kazıklı Ali bölgesinde kamp yapan turistler, çevredeki elma bahçesinde çalışan işçilere gönüllü elma topladı. Kamp alanının yakınındaki bahçede elma toplandığını gören turistler, hasada katılmak istediklerini belirtti. Taleplerinin kabul edilmesi üzerine işçilerle birlikte elma toplayan turistler, hasat çalışmalarına destek verdi. Ali Çağlıyan, turistlerin kendi istekleriyle çalışmalara katıldığını belirterek, "Fransa'dan gelen turistler Kazıklı Ali'de kamp yapıyor. Yanındaki elma bahçemizde elma topladığımızı görünce 'Biz de çalışabilir miyiz?' dediler. Biz de kabul ettik. İşçilerimizle birlikte elma topladılar" dedi.
Haber: Gülcan SONGUR-Kamera: NİGDE,