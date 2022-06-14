ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de şiddetli yağmur sele ve su baskınlarına neden oldu. Niğde- Kayseri yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ereğli-Zengen yolu üzerinde bir TIR sular altında kaldı. Aracın içindeki vatandaşlar TIR'ın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Niğde'de bugün şiddetli yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Niğde- Kayseri yolu sel nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Niğde'nin Sazlıca, Orhanlı, Karatlı beldelerinde ve birçok köyde tarım arazileri zarar gördü.

Niğde merkezde ise Niğde'den Kayseri istikametine giden yol selden dolayı trafiğe kapandı. Yolda trafik ekipleri önlemler alırken sürücüler zor anlar yaşadı. Niğde'de etkisini sürdüren şiddetli yağmurun neden olduğu sel, Sazlıca beldesinde bahçe duvarlarının yıkılmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Ereğli-Zengen yolu üzerinde bir TIR sular altında kaldı. Aracın içindeki vatandaşlar, TIR'ın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Vatandaşları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

ANKA / Yerel