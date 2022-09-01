Niğde haberleri... Niğde'de adli yıl açılış töreni yapıldı

Niğde'de 2022-2023 adli yılı, düzenlenen tören ile açıldı.

Atatürk Meydanı'nda yapılan törende, Atatürk Heykeline, Niğde Barosunun çelengi sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper Öztürk, "Yeni adli yılın hukuk, demokrasi ve insan hakları bakımından başarılı geçmesini, yargıya olan güvenin artmasını, adaletin en sağlıklı ve hızlı bir şekilde tesis edilmesini ve nihayetinde milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 2022-2023 Adli Yılı'nı yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal bir hale gelmiş sorunlarına dair kaygılarla karşılıyoruz. Zira Adli Yıl, mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği, tüm yanlışlığına rağmen kurulan 2 nolu baroların eşitsiz şekilde desteklendiği, hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı bir iklimde başlamaktadır. 6-7 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği Yönetiminin, Baro Başkanlarının ve Genel Kurul Delegelerinin ortak imzasıyla yayınlanan deklarasyonda da dile getirilen kronikleşen sorunlarımızın çözümüne dair henüz tek bir adım dahi atılmamıştır. Bu sebeple giderek kaybolan yargıya güveni sağlamak için somut adımların atıldığı bir adli yıl istiyoruz" dedi.

Avukat sayısının her geçen gün arttığına da değinen Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper Öztürk; "Bu yıl aramıza yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız katıldı. Her bir meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz. Ancak 170 bine ulaşan avukat sayısının emeğimizin kıymetinin bilinmediği bir ortam oluşturduğunu da görüyoruz. Seneye bugün sayımız 200 bine dayanmış olacaktır. Hukuk fakültesi ve avukat sayısının değil, eğitim kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı bir adli yıl istiyoruz. Vatandaşların kendilerini güvende hissettikleri ülkeleri diğerlerinden ayıran en temel etmen, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Adaletin teminatı; bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkının teminatı ise; bağımsız savunmadır. Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç ya da hiç tecelli etmediği bir sistemin mülkün temeli olması imkansızdır. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, herkes için adil bir adli yıl istiyoruz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE