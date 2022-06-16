Niğde Dündarlı'da Selden Etkilenen Yurttaş: "Herkes Bana Bağırıyordu, 'Evine Gir Kendini Kurtar' Diye, 'İneklerim Gitti' Diye Bağırıyordum"

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'nin Dündarlı kasabasında yaşanan sel felaketinden etkilenen kadın, yaşadıklarını; "Herkes bana bağırıyordu, 'evine gir kendini kurtar' diye, 'ineklerim gitti' diye bağırıyordum" sözleri ile aktardı.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, sel felaketinden etkilenen Dündarlı kasabasına giderek vatandaşların sorunlarını dinledi. Tuğba Baştürk selin geldiği anları anlattı. Baştürk, "Buralar deniz oldu. Şu duvar patlamasaydı evlere de gidecekti. Ben bağırıyordum, 'yardım eden yok mu, kurtarın komşular' diye, kepçeye koşuyorum, kepçeye geçemedim. Herkes bana bağırıyordu, 'evine gir kendini kurtar' diye, 'ineklerim gitti' diye bağırıyordum" dedi.

Bir başka kadın ise "Devlet yaptırdı orayı, buradan aşağıya gelmedi, gelmeyince de görüyorsun arazinin vaziyeti. Burayı böyle bıraktıkları için böyle oldu. Buraya kadar getirmesi gerekmiyor muydu olur mu böyle? Biz buraya 10 bin dikme parası verdik" dedi.

Meytun Okumuş ise, "Şurada köprü var ya köprünün orada bitti. Yukarı boğazı gördünüz boğaz bitti. Asıl mesele boğaz 500 metre ileri gitseydi bu afet en azından önlerdi. Bizim esas sıkıntımız karşı bayır eğer bu sel oradan geçeydi burada ölü sayısını sayamazdık. Bu şiddetli yağış hep olursa burası hep aynı olur. Şurada bir saat yarım saat yağmur yağsın burası iki katı olacak" diye konuştu.

"VATANDAŞIN ZARARI KARŞILANMALI"

CHP İl Başkanı Erhan Adem ise şunları söyledi:

"Burada yaşanan dolu afetinden dolayı elmalarda büyük hasar var. Bu vatandaşın tek geçim kaynağı bu bölgede elmacılıktır. Vatandaş elmalarından büyük ölçüde zarar gördüğünden dolayı bu elmaların tamamı meyve suları fabrikalarına gönderilecektir. Burada vatandaşın zararı tanzim edilmesi gerekir, bu bölgenin alelacele afet bölgesi ilan edilip vatandaşın tüm zararı karşılanması gerekir. Aynı zamanda bankalara olan borçlarının faizleri silinip ana parası da ödene bilecek taksitlere bölünmelidir yoksa bu vatandaş bu işin içeresinden çıkamaz yazık olur bu vatandaşa.

ANKA / Yerel