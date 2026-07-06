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Niğde'de koruyucu aile çağrısı

Niğde'de koruyucu aile çağrısı
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Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aile hizmetine dikkat çekmek için vatandaşlara çağrıda bulundu. Vali eşi Hacer Akmeşe'nin de destek verdiği kampanyada, 63 koruyucu aile yanında 83 çocuğun bakıldığı, bu sayının artırılması gerektiği vurgulandı.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü; koruyucu aile hizmetlerine dikkat çekmek ve daha fazla çocuğun sıcak bir aile ortamında büyümesini sağlamak amacıyla vatandaşlara koruyucu aile olma çağrısında bulundu.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe'nin eşi Hacer Akmeşe'nin de destek verdiği çağrıda il genelinde 63 koruyucu aile yanında 83 çocuğun güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yaşamını sürdürdüğü, bu sayının artmasının çocukların geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ile kurumun şube müdürleri tarafından yapılan açıklamada, koruyucu aile hizmetinin yalnızca bir sosyal destek modeli değil, aynı zamanda çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan önemli bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

"Her çocuk bir aileye ait hissetmeyi hak ediyor"

İl Müdürü Nurettin Kesler, her çocuğun sevgi, ilgi ve güven ortamında büyümesinin temel bir hak olduğunu belirterek, "Her çocuk; sevgiyle büyümeyi, güvenle yaşamayı ve kendisini bir aileye ait hissetmeyi hak eder. Koruyucu aile olmak; yalnızca bir çocuğa evinizi açmak değil, ona sevgiyle sarılan bir aile olmak, hayallerine ortak olmak ve geleceğe umutla bakmasını sağlamaktır. Bir çocuğun hayatına dokunan her iyilik, toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Bir çocuğun hayatını değiştirecek adım sizinle başlayabilir" dedi.

63 aile, 83 çocuğa umut oldu

Niğde'de bugüne kadar 63 koruyucu ailenin 83 çocuğa sıcak bir yuva sunduğunu belirten Kesler, koruyucu aile olmayı düşünen vatandaşların süreç hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru şartlarını öğrenmek amacıyla il müdürlüğüne başvurabileceklerini belirtti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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