Niğde'de yeni yılın ilk bebeği Aslı Nur oldu

Niğde'de yeni yılın ilk bebeği saat 00.55'te sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Aslı Nur adlı kız bebek oldu. Ailesi, mutluluklarını paylaştı.

Gülay ve Muhammed Nebili çiftinin Aslı Nur adını verdikleri bebek, sağlıklı bir şekilde doğdu. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada; anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu, Aslı Nur'un ailenin üçüncü çocuğu olduğu belirtildi.

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Aslı Nur bebek ve ailesine sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür temennisinde bulunuldu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
