Niğde'de Şiddetli Yağmur Sonrasında Mahsur Kalan 15 Maden İşçisi ve 3 Demiryolu İşçisi Kurtarıldı - Haberler

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Niğde'de Şiddetli Yağmur Sonrasında Mahsur Kalan 15 Maden İşçisi ve 3 Demiryolu İşçisi Kurtarıldı

ANKA - Yerel
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Niğde'de şiddetli yağmur sonrasında; Gümüşler Beldesi’nde 15 maden işçisi ve Ulukışla ilçesinde ise demiryolu inşaatında çalışan 3 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiler, Gümüşler Belediyesi’ne ait kepçeler ve AFAD botları ile mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarıldı.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de şiddetli yağmur sonrasında; Gümüşler Beldesi'nde 15 maden işçisi ve Ulukışla ilçesinde ise demiryolu inşaatında çalışan 3 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiler, Gümüşler Belediyesi'ne ait kepçeler ve AFAD botları ile mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarıldı.

Niğde'de şiddetli yağmur sonrası 15 maden işçisi Gümüşler beldesinin dağlık bölgesinde mahsur kaldı. Gümüşler Belediyesi'ne ait kepçeler ile mahsur kalan maden işçileri kurtuldu. Ulukışla ilçesinde ise demiryolunun yapıldığı tünelde 3 işçi mahsur kaldı. Olay yerine AFAD ekipleri botlar sevk edildikten sonra işçiler botlar ile kurtarıldı.

Niğde İlhanlı Mahallesi Ata Sanayi bölgesinde birçok iş yerini su bastı. Niğde Valisi Mustafa Koç, selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

ANKA / Yerel

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