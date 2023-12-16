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Niğde'de kent merkezine ücretsiz otopark yapıldı

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Niğde Belediyesi, yeni Valilik binasının altındaki Kapalı Otoparkı hizmete açtı. Araç sürücüleri, her gün 07.30- 22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan kapalı otoparktan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Niğde'de kent merkezine 150 araç kapasiteli ücretsiz otopark yapıldı.

Niğde Belediyesi, yeni Valilik binasının altındaki Kapalı Otoparkı hizmete açtı. Araç sürücüleri, her gün 07.30- 22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan kapalı otoparktan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Niğde Belediyesi kent merkezinde araç parkı sorununun çözümüne yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, Paşakapı Caddesi'nde Paşa Hamamının arka kısmı ve Sırali Camii yanı ile Dr. Sami Yağız Caddesi'nde Dışa Camii'nin arka kısmında 3 ayrı noktada katlı otopark yapımı için kamulaştırma çalışmalarını tamamlayan Niğde Belediyesi, Niğde Valiliğinin alt kısmındaki Kültür Merkezi Yanı Kapalı otoparkını hizmete açtı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 150 araç kapasiteli otoparkın, kent merkezindeki otopark ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirtti.

07.30- 22.00 saatlerinde hizmet verecek olan kapalı otoparktan, vatandaşların ücretsiz olarak yararlanabileceğine dikkat çeken Başkan Özdemir; "3 ayrı nokta hizmete sunacağımız katlı otoparklarımız da hizmete girdiğinde, otopark sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız. Yeni otoparkımız Niğde'mize hayırlı olsun" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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