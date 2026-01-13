Haberler

Kar ve tipi nedeniyle Niğde'de iki yol trafiğe kapatıldı

Niğde Valiliği, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle belirli yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Sürücüler alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıldı.

Niğde Valiliği, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kentte bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde-Çiftlik yolunun 8 ile 30'uncu kilometreleri arasındaki bölüm ile Çiftlik-Altunhisar yolunun 32 ile 56'ncı kilometreleri arası, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 12 Ocak 2026 saat 23.30 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı. Açıklamada, kapatılan güzergahlarda yol açma ve tuzlama çalışmalarının ekipler tarafından aralıksız sürdürüldüğü belirtilirken, yolların yeniden trafiğe açılmasına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Niğde Valiliği, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara dikkatle riayet etmeleri konusunda uyarıda bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
